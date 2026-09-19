Aligarh News: सीनियर महिला बॉक्सिंग समेत कई खेलों के ट्रायल आज से

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जिला क्रीड़ाधिकारी पूनम लता राज ने बताया कि सितंबर और अक्तूबर में खेल विभाग की ओर से कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी हैं। सीनियर महिला बॉक्सिंग के मंडल स्तरीय ट्रायल 20 सितंबर को होंगे। वहीं, प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष एथलेटिक्स प्रतियोगिता के जिला स्तरीय ट्रायल 21 सितंबर से शुरू होंगे। इसके मंडल स्तरीय ट्रायल 24 सितंबर को आयोजित किए जाएंगे। एथलेटिक्स प्रतियोगिता सात और आठ अक्तूबर को इटावा के सैफई स्थित स्पोर्ट्स कॉलेज में होगी।सब जूनियर बालिका बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल पांच और छह अक्तूबर को होंगे। यह प्रतियोगिता आठ से 11 अक्तूबर तक कानपुर देहात में आयोजित की जाएगी। जूनियर बालक-बालिका बैडमिंटन प्रतियोगिता के ट्रायल 30 सितंबर और एक अक्तूबर को होंगे। प्रतियोगिता पांच से सात अक्तूबर तक उन्नाव में होगी।अलीगढ़ में होने वाली पंडित दीनदयाल उपाध्याय सीनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के जिला स्तरीय ट्रायल पांच अक्तूबर और मंडल स्तरीय ट्रायल छह अक्तूबर को होंगे। सभी ट्रायल स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे।ट्रायल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सभी मूल प्रमाण पत्र, आयु संबंधी प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की प्रति साथ लाना अनिवार्य होगा।