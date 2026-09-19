Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:51 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:51 AM IST
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क्रिकेट टूर्नामेंट :
डीएस डिग्री कॉलेज : खेल मैदान में वार्ष्णेय युवा संगठन की ओर से वार्ष्णेय प्रीमियर लीग सुबह 6.30 बजे।
भजन संध्या :
टीकाराम मंदिर : गणेश संस्कार एवं सामाजिक संस्था की ओर से गणेश महोत्सव पर एक शाम राधा रानी के नाम भजन संध्या शाम 7 बजे।
सांस्कृतिक कार्यक्रम :
वार्ष्णेय मंदिर : गणेश महोत्सव सेवा समिति की ओर से गणेश महोत्सव पर सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 7 बजे।
संकीर्तन :
सुदामापुरी : मंगलेश्वर महादेव मंदिर में राधा नाम संकीर्तन शाम 6 बजे।
छठी पूजन :
अचल ताल : गणेश मंदिर में छठी पूजन शाम 5 बजे।
संकीर्तन :
अचल ताल : गिलहराज हनुमान मंदिर में संकीर्तन शाम 4 बजे।
सांस्कृतिक कार्यक्रम :
देवछठ मेला : खेरेश्वर महादेव व दाऊजी महाराज समिति की ओर से खेरेश्वर मंदिर में देवछठ मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम दोपहर 1 बजे।
कलश यात्रा :
सेंटर पॉइंट : टीकाराम मंदिर से हनुमंत चरित कथा के शुभारंभ पर कलश यात्रा दोपहर 3.30 बजे
भजन संध्या :
आगरा रोड : बाबा नीब करौरी धाम में राधारानी जन्मोत्सव पर भजन संध्या शाम 4 बजे।
दुग्धाभिषेक :
वार्ष्णेय मंदिर : राधारानी का दुग्धाभिषेक दोपहर 2 बजे
महोत्सव :
हरदुआगंज : इस्कॉन गीता ज्ञान मंदिर में राधाष्टमी महोत्सव शाम 4 बजे।
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डीएस डिग्री कॉलेज : खेल मैदान में वार्ष्णेय युवा संगठन की ओर से वार्ष्णेय प्रीमियर लीग सुबह 6.30 बजे।
भजन संध्या :
टीकाराम मंदिर : गणेश संस्कार एवं सामाजिक संस्था की ओर से गणेश महोत्सव पर एक शाम राधा रानी के नाम भजन संध्या शाम 7 बजे।
सांस्कृतिक कार्यक्रम :
वार्ष्णेय मंदिर : गणेश महोत्सव सेवा समिति की ओर से गणेश महोत्सव पर सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 7 बजे।
संकीर्तन :
सुदामापुरी : मंगलेश्वर महादेव मंदिर में राधा नाम संकीर्तन शाम 6 बजे।
छठी पूजन :
अचल ताल : गणेश मंदिर में छठी पूजन शाम 5 बजे।
संकीर्तन :
अचल ताल : गिलहराज हनुमान मंदिर में संकीर्तन शाम 4 बजे।
सांस्कृतिक कार्यक्रम :
देवछठ मेला : खेरेश्वर महादेव व दाऊजी महाराज समिति की ओर से खेरेश्वर मंदिर में देवछठ मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम दोपहर 1 बजे।
कलश यात्रा :
सेंटर पॉइंट : टीकाराम मंदिर से हनुमंत चरित कथा के शुभारंभ पर कलश यात्रा दोपहर 3.30 बजे
भजन संध्या :
आगरा रोड : बाबा नीब करौरी धाम में राधारानी जन्मोत्सव पर भजन संध्या शाम 4 बजे।
दुग्धाभिषेक :
वार्ष्णेय मंदिर : राधारानी का दुग्धाभिषेक दोपहर 2 बजे
महोत्सव :
हरदुआगंज : इस्कॉन गीता ज्ञान मंदिर में राधाष्टमी महोत्सव शाम 4 बजे।