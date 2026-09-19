Aligarh News: सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का आंकड़ा आठ फीसदी घटा

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एनएचएआई अफसरों ने बताया कि गभाना-अकराबाद मार्ग के निरीक्षण के दौरान दिए गए पांच सुझावों में से तीन पर कार्य पूर्ण हो चुका है एवं शेष दो कार्य शीघ्र पूरे किए जाएंगे। डीएम ने अवैध कट बंद करने के लिए एसडीएम से समन्वय करने को कहा।रामघाट रोड सहित अन्य प्रमुख मार्गों पर पार्किंग नहीं होने पर 153 व्यावसायिक भवनों के विरुद्ध वाद दायर होने की जानकारी दी गई। बताया गया कि 13 प्रतिष्ठानों के बेसमेंट को खाली कराकर पार्किंग बनवाई जा रही है, 13 चिकित्सालयों में पार्किंग की व्यवस्था कराई जा रही है। 17 चिकित्सालय संचालकों को उचित पार्किंग करने के निर्देश दिए गए हैं। इस पर एडीए को आईएमए के साथ बैठक कर स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए गए। ब्यूरो1104 अभिभावकों को दिए गए नोटिसडीआईओएस पूरन सिंह ने बताया कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस एवं हेलमेट के विद्यालय आने वाले छात्रों के 1104 अभिभावकों को 884 विद्यालयों के माध्यम से नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 861 विद्यालयों से विद्यार्थी वाहन सुरक्षा संबंधी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। सूचना नहीं देने वाले विद्यालयों को नोटिस जारी किए गए हैं। 229 माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों द्वारा एआरटीओ को सूचित करते हुए 816 नोटिस जारी किए गए हैं।182 स्कूली वाहन थानों में निरुद्धएआरटीओ सतेंद्र कुमार ने बताया कि अप्रैल से अगस्त तक 290 स्कूली वाहनों के चालान काटे गए और 182 वाहनों को विभिन्न थानों में निरुद्ध किया गया। 13 ओवरलोड स्कूली वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। मिशन सेफ फ्यूचर अभियान के तहत फिटनेस खत्म होने वाले 68 वाहनों के चालान कर 22 वाहनों को निरुद्ध किया गया। 532 ओवरलोड मालवाहनों के चालान काटकर 327 वाहनों को निरुद्ध किया गया। इससे 137.67 लाख रुपये शमन शुल्क जमा हुआ।