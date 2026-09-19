Aligarh News: गणेश महोत्सव में बप्पा के जयकारों की रही गूंज

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अखलेश्वर मंदिर रघुवीरपुरी में वृंदावन से आईं साध्वी वृंदा किशोरी ने भजन संध्या में भक्ति रस की धारा बहाई। श्री वार्ष्णेय मंदिर में श्री गणेश महोत्सव सेवा समिति की ओर से भजन संध्या हुई।बरेली के भजन गायक डीके राजा ने भजनों की प्रस्तुति दी। प्राचीन सिद्धपीठ गणेश मंदिर में रसिया दंगल हुआ। राया के रसिया गायक मुकेशजी महाराज और अलीगढ़ के जय राघव अखाड़ा चांदी वालों की मंडली के बीच मुकाबला हुआ। यहां महंत विनय नाथ महाराज, पूर्व मेयर शकुंतला भारती आदि मौजूद रहे।प्राचीन सिद्धपीठ श्री गिलहराज जी हनुमान मंदिर में महंत योगी कौशलनाथ के निर्देशन में राधा-कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता में 100 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया। श्री मंगलेश्वर महादेव मंदिर सुदामापुरी में भजन संध्या का आयोजन हुआ।गणेश प्रतिमा का किया विसर्जन : दुबे का पड़ाव स्थित चटर्जी कंपाउंड में भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। हवन भी किया गया। सुरेंद्र अरोरा, पंडित प्रदीप भारद्वाज, अनिल अरोरा, गणेश अरोरा, विष्णु अरोरा, हरिओम अरोरा, जसमीत सिंह अरोरा, लव शर्मा, देव मित्तल, श्रुति अरोरा उपस्थित रहे।क्षत्राणी संकल्प ने मनाया गणपति महोत्सव : क्षत्राणी संकल्प की ओर से मैरिस रोड स्थित एक होटल में गणपति पूजा महोत्सव का आयोजन किया। कल्पना सिंह, वर्षा सिंह, रूपाली सिंह, रश्मि सिंह, हेमालीना पवार, सुशील सिंह, बीटा राणा, निशा तोमर, साधना राघव, रीना आदि मौजूद थीं।