Aligarh News: सीवर लाइन से मकान में आई दरार, धरने पर बैठा परिवार

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मकान मालिक मुनेश कुमार यादव ने बताया कि उनका चार मंजिला मकान है, जिसमें भूतल पर दूध-मिठाई की दुकान और ऊपरी मंजिलों पर परिवार रहता है। आरोप है कि मकान के सामने सीवर लाइन के लिए गहरी खोदाई के बाद एक पिलर जमीन में धंस गया। इससे दीवारों में दरारें और फर्श बैठने की समस्या आ गई। सुरक्षा के मद्देनजर परिवार और दुकान को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है।मुनेश ने करीब 50 लाख रुपये के नुकसान का दावा करते हुए मकान सुरक्षित होने तक काम रोकने की मांग की। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि सीवर लाइन का काम करीब एक माह से चल रहा है। शिकायत पर सहायक नगर आयुक्त तपस्या यादव के नेतृत्व में टीम भेजकर जांच कराई गई है। टीम ने परिजनों से बातचीत की है। समस्या का समाधान कराया जाएगा।