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Aligarh News: ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा, 127 के चालान

Thu, 05 Nov 2026 02:55 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़ Updated Thu, 05 Nov 2026 02:55 AM IST
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Crackdown on overloaded vehicles 127 challans issued
ओवरलोड डंपर। - फोटो : samvad
यातायात नियमों की अनदेखी कर सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने बुधवार को विशेष अभियान चलाया। एआरटीओ (प्रवर्तन) सान्या की टीम ने जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 127 वाहनों के चालान किए। इनसे कुल 7,57,800 रुपये का जुर्माना किया गया।
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आरटीओ प्रशासन दीपक कुमार शाह ने बताया कि अभियान के दौरान मिट्टी से लदा 18 टन ओवरलोड वाहन भी पकड़ में आया। वाहन को खैर थाने में बंद कराया गया। उस पर 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर तीन से पांच नवंबर तक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है।
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