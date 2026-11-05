Aligarh News: ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा, 127 के चालान

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आरटीओ प्रशासन दीपक कुमार शाह ने बताया कि अभियान के दौरान मिट्टी से लदा 18 टन ओवरलोड वाहन भी पकड़ में आया। वाहन को खैर थाने में बंद कराया गया। उस पर 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर तीन से पांच नवंबर तक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। विज्ञापन

आरटीओ प्रशासन दीपक कुमार शाह ने बताया कि अभियान के दौरान मिट्टी से लदा 18 टन ओवरलोड वाहन भी पकड़ में आया। वाहन को खैर थाने में बंद कराया गया। उस पर 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर तीन से पांच नवंबर तक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है।

यातायात नियमों की अनदेखी कर सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने बुधवार को विशेष अभियान चलाया। एआरटीओ (प्रवर्तन) सान्या की टीम ने जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 127 वाहनों के चालान किए। इनसे कुल 7,57,800 रुपये का जुर्माना किया गया।