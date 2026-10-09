फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Congress members staged a protest by taking out a procession

Aligarh News: जुलूस निकाल कर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन

Fri, 09 Oct 2026 03:16 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 03:16 AM IST
विज्ञापन
Congress members staged a protest by taking out a procession
सेंटर पॉइंट पर प्रदर्शन करते कांग्रेसी। - फोटो : samvad
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग, राहुल और प्रियंका गांधी को हिरासत में लेने के विरोध में बृहस्पतिवार को कांग्रेसियों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक विवेक बंसल के नेतृत्व में कांग्रेसी ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो के नारे लिखी हुई तख्तियां हाथों में लेकर नारेबाजी करते हुए कलक्ट्रेट पहुंचे।
विज्ञापन


जुलूस में शामिल कांग्रेसी काली पट्टियां बांधकर मैरिस रोड से सेंटर पॉइंट, स्टेट बैंक तिराहा, आंबेडकर पार्क, कचहरी रोड, तस्वीर महल, होते हुए कलक्ट्रेट पहुंचे। वहां प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठ गए। इससे पूर्व आंबेडकर पार्क पर पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन जद्दोजहद के बाद कांग्रेसी आगे बढ़ गए। कलक्ट्रेट पहुंचकर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी की। चुनाव आयुक्त इस्तीफा दो, चुनाव आयुक्त को गिरफ्तार करो, चुनाव आयुक्त लोकतंत्र का हत्यारा है..आदि नारे लगाए।
विज्ञापन


विवेक बंसल ने कहा कि चुनाव आयोग पर देश के नागरिकों के मताधिकार की सुरक्षा का दायित्व है, लेकिन चुनाव आयुक्त मतदाताओं के साथ छलावा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध किया था, जिसकी सच्चाई अब सबके सामने है। प्रदर्शन के बाद कांग्रेसियों ने ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष ठाकुर सोमवीर सिंह, महानगर अध्यक्ष नवेद खान, तनूजा देशराजन, शालिनी चौहान, रेखा शर्मा, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय यादव आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed