Aligarh News: रामबरात देखने के सड़कों पर जमे रहे नगरवासी

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राम बरात में श्रीगणेश, राधाकृष्ण, शिवपार्वती, हनुमानजी और मां दुर्गा की भव्य झांकियां शामिल रहीं। जय श्रीराम के जयकारों से लोग उत्साहित रहे। बैंड-बाजों की मधुर धुनों और ढोल-नगाड़ों की थाप पर श्रद्धालु झूमते-नाचते चल रहे थे। बरात मुख्य चौराहा, सराय बाजार, पथवारी मंदिर, गोंडा मार्ग, अलीगढ़ रोड, हाथरस रोड होते हुए रामलीला मैदान पहुंची। यहां पर बरात का स्वागत किया गया और जनकपुरी में चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ।

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श्री रामलीला कमेटी के तत्वावधान में चल रही रामलीला के दौरान शनिवार को कस्बे में धूमधाम से राम बरात निकाली गई। घोड़ों पर दूल्हा बने राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के स्वरूपों को देखने के लिए नगरवासी सड़कों पर उमड़ पड़े। राम बरात का शुभारंभ जिला पंचायत सदस्य जोगेश कुमार उर्फ बंटी चौधरी व डाॅ. रामकुमार सिंह ने फीता काटकर किया।