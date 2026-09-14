Aligarh News: सीसीटीवी ने खोला स्कूटी चोरी का राज, हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

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पुरानी कचहरी ऊपरकोट निवासी शौकत ने नौ सितंबर को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि सुबह उनके घर के बाहर खड़ी स्कूटी चोरी हो गई। गली में लगे सीसीटीवी में चोरी की पूरी घटना कैद हो गई। पुलिस ने फुटेज खंगालने के बाद आरोपी की पहचान कमेला रोड निवासी सुलेमान के रूप में की और उसे गिरफ्तार कर लिया।वह थाने का हिस्ट्रीशीटर है। सीओ प्रथम संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने स्कूटी चोरी करने के साथ ही एक मोबाइल फोन चोरी करने की बात भी कबूल की है। आरोपी के खिलाफ कोतवाली नगर में पहले से ही 12 मुकदमे दर्ज हैं।