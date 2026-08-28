Aligarh News: गश्त कर रहे सिपाही में केंटर ने मारी टक्कर

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बृहस्पतिवार की शाम को 07 बजे हुई घटना की सूचना पाकर मौके पर थाना प्रभारी विनोद कुमार पहुंच गए। उन्होंने घायल सिपाही अरुण कुमार को छर्रा स्थित सीएचसी में भर्ती कराया। थाना प्रभारी ने बताया कि चालक केंटर छोड़कर भाग गया।

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थाना गंगीरी में तैनात सिपाही अरुण कुमार की बाइक में गश्त के दौरान केंटर चालक ने गांव मझोला बंबा के पास टक्कर मार दी। टक्कर लगने से सिपाही के दोनों पैरों में चोटें लगी हैं। गनीमत रही कि वह घटना के वक्त हेलमेट पहने थे, अन्यथा बड़ी घटना हो सकती थी।