Aligarh News: गश्त कर रहे सिपाही में केंटर ने मारी टक्कर
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:36 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 02:36 AM IST
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थाना गंगीरी में तैनात सिपाही अरुण कुमार की बाइक में गश्त के दौरान केंटर चालक ने गांव मझोला बंबा के पास टक्कर मार दी। टक्कर लगने से सिपाही के दोनों पैरों में चोटें लगी हैं। गनीमत रही कि वह घटना के वक्त हेलमेट पहने थे, अन्यथा बड़ी घटना हो सकती थी।
बृहस्पतिवार की शाम को 07 बजे हुई घटना की सूचना पाकर मौके पर थाना प्रभारी विनोद कुमार पहुंच गए। उन्होंने घायल सिपाही अरुण कुमार को छर्रा स्थित सीएचसी में भर्ती कराया। थाना प्रभारी ने बताया कि चालक केंटर छोड़कर भाग गया।
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बृहस्पतिवार की शाम को 07 बजे हुई घटना की सूचना पाकर मौके पर थाना प्रभारी विनोद कुमार पहुंच गए। उन्होंने घायल सिपाही अरुण कुमार को छर्रा स्थित सीएचसी में भर्ती कराया। थाना प्रभारी ने बताया कि चालक केंटर छोड़कर भाग गया।
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