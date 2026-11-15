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Aligarh News: शादी से पहले युवती लापता, युवक और परिजनों पर केस दर्ज

Sun, 15 Nov 2026 11:00 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:00 AM IST
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Bride-to-be Goes Missing Before Wedding, Case Registered Against Youth and Family Members

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21 नवंबर को आनी है बरात, घर से 50,000 रुपये ले जाने का भी आरोप

अलीगढ़। रोरावर थाना क्षेत्र में शादी से महज दस दिन पहले एक युवती के घर से चले जाने का मामला सामने आया है। युवती की मां ने पड़ोस की गली में रहने वाले युवक लालू (पुत्र रशीद) और उसके परिजनों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पीड़िता के अनुसार, उनकी 18 वर्षीय पुत्री की बरात 21 नवंबर को आनी है।

मां ने आरोप लगाया है कि आरोपी युवक पहले से ही उनकी बेटी से फोन पर बात करता था। 11 नवंबर को वह उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। युवती अपने साथ घर में शादी के लिए रखे 50 हजार रुपये नकद भी ले गई है। पुलिस ने इस मामले में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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शिकायत में पीड़िता की मां ने बताया है कि आरोपी युवक के माता-पिता और उसकी चारों बहनें भी इस घटना में शामिल हैं। मां का कहना है कि शिकायत करने पर आरोपी के परिजन उन्हें धमकी दे रहे हैं। वे गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। 
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