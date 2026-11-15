Aligarh News: छुट्टियां खत्म, सफर में धक्के शुरू

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रोडवेज बस अड्डों पर यात्रियों की लंबी कतारें लगी हैं। बस में सीट मिलते ही लोग सफर शुरू करने की जद्दोजहद में जुटे नजर आ रहे हैं। वहीं, रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेनों के सामान्य और आरक्षित कोच यात्रियों से खचाखच भरे हैं।परिवार के साथ सफर करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। कई यात्रियों को बस और ट्रेन के इंतजार में अतिरिक्त समय बिताना पड़ रहा है। त्योहार के बाद यात्रियों का दबाव अगले कुछ दिनों तक बने रहने की संभावना है।रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक सत्येंद्र वर्मा ने बताया कि यात्रियों की संख्या के अनुरूप बसों का संचालन किया जा रहा है। वहीं, उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी लगाए गए हैं।