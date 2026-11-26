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तहसील अध्यक्ष जगदीश यादव ने बताया कि जब तक समस्याओं का मौके पर समाधान नहीं होगा धरना जारी रहेगा। आरोप लगाया कि गंगीरी ब्लॉक के ग्राम गालिबपुर में करीब चार साल से तीन सार्वजनिक चकमार्ग को एक व्यक्ति ने अपने खेत में मिला रखा है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।इसी तरह निनामई गांव में सरकारी तालाब पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। बार-बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिकंदरपुर गांव में गरीब किसानों की पुश्तैनी जमीन पर पांच वर्ष से कथित रूप से कब्जा है। पीड़ित को न्याय नहीं मिल पा रहा है।भाकियू नेताओं ने सरकारी क्रय केंद्रों पर धान और बाजरा की खरीद में गड़बड़ी का आरोप लगाया। कहा कि किसानों से उपज खरीदने के बजाय बिचौलियों और चुनिंदा व्यापारियों को प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं, रबी की बोआई के समय खाद की किल्लत और निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूले जाने से किसान परेशान हैं। धरने में तहसील अध्यक्ष के साथ जिला उपाध्यक्ष बाबू सिंह वर्मा, महावीर सिंह, मंडल उपाध्यक्ष कृष्णा यादव, मंडल सचिव रिंकू, तहसील उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह, कप्तान सिंह, सतीश यादव, दाताराम आदि मौजूद रहे।