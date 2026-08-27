अलीगढ़: रक्षाबंधन से एक दिन पहले परिवार में छाया मातम, काम से लौट रहे बुजुर्ग हलवाई को जेसीबी ने रौंदा, मौत
बुजुर्ग हलवाई अपना काम खत्म कर स्कूटर से घर लौट रहे थे। तेज रफ्तार जेसीबी की चपेट में आ गए। बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई और स्कूटर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
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अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना इलाके के जेल पुल के पास रक्षाबंधन से एक दिन पहले एक दर्दनाक सड़क हादसे में काम से लौट रहे बुजुर्ग हलवाई की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार जेसीबी ने उनके स्कूटर को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे में उनका वाहन भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है।
बताया जा रहा है कि बुजुर्ग हलवाई अपना काम खत्म कर स्कूटर से घर लौट रहे थे। तेज रफ्तार जेसीबी की चपेट में आ गए। बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई और स्कूटर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय सिविल लाइन थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए मृतक के शव को अपने कब्जे में लिया और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीओ सर्वम सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा जेसीबी चालक की तलाश की जा रही है।
हादसे पर अलीगढ़ पुलिस ने एक्स पर ट्विट करते हुए बताया कि हादसे की सूचना पर घायल को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया, दौराने उपचार मृत्यु होने पर शव का पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया, अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है ।