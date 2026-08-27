अलीगढ़: रक्षाबंधन से एक दिन पहले परिवार में छाया मातम, काम से लौट रहे बुजुर्ग हलवाई को जेसीबी ने रौंदा, मौत

अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना इलाके के जेल पुल के पास रक्षाबंधन से एक दिन पहले एक दर्दनाक सड़क हादसे में काम से लौट रहे बुजुर्ग हलवाई की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार जेसीबी ने उनके स्कूटर को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे में उनका वाहन भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है।

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