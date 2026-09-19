Aligarh News: अपने मसालों से बढ़ा रहीं असम की चाय की चुस्की

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स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्होंने करीब डेढ़ माह पहले जीवन ज्योति चांद सूरज स्वयं सहायता समूह के नाम से चाय पत्ती तैयार करने का काम शुरू किया। असम से मंगाई गई चाय की पत्ती में अपने स्तर पर तैयार मसालों का मिश्रण कर वह अलग स्वाद वाली चाय बाजार में उतार रही हैं।खास बात यह है कि उनके इस छोटे से कारोबार से गांव की अन्य महिलाओं को भी रोजगार मिला है। रीनेश देवी असम से चाय की पत्ती मंगाती हैं। इसके बाद उसमें इलायची, अदरक और तुलसी के पत्तों का मिश्रण किया जाता है।मसालों की मात्रा और स्वाद का संतुलन तैयार करने के बाद चाय पत्ती की पैकिंग की जाती है। तैयार उत्पाद को स्थानीय स्तर पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है।