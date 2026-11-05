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Aligarh News: एएम यू कोर्ट मेंबर के चुनाव में अमीना फैजान ने दर्ज की शानदार जीत

Thu, 05 Nov 2026 08:50 PM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 08:50 PM IST
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amu student Union election

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यूनानी मेडिसिन फैकल्टी से 111 वोटों के अंतर से जीतीं, मोहम्मद शहजाद को मिले 105 वोट

अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) छात्रसंघ चुनाव के नतीजों का इंतजार जारी है। देर रात तक अन्य प्रमुख पदों के परिणाम आने की उम्मीद है। इसी बीच विभिन्न फैकल्टी से चुने जाने वाले एएमयू कोर्ट मेंबर्स के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। यूनानी मेडिसिन फैकल्टी से अमीना फैजान ने जीत दर्ज कर एएमयू कोर्ट मेंबर का पद अपने नाम कर लिया।


चुनाव में अमीना फैजान को कुल 216 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी मोहम्मद शहजाद को 105 वोट हासिल हुए। इस तरह अमीना ने 111 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की।
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