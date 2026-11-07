Aligarh News: लखनऊ के आर्किटेक्चर एजुकेशन फेस्ट में एएमयू के छात्रों ने दिखाई रचनात्मक प्रतिभा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरोअलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के आर्किटेक्चर विभाग के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने लखनऊ में आयोजित 'आरंभ-लखनऊ' आर्किटेक्चर एजुकेशन फेस्ट में प्रतिभाग किया। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की ओर से डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के दस आर्किटेक्चर कॉलेजों ने हिस्सा लिया।कार्यक्रम का उद्देश्य कक्षा नौ से 12वीं तक के विद्यार्थियों को आर्किटेक्चर की शिक्षा, करियर की संभावनाओं और इस क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों से परिचित कराना था। एएमयू की ओर से डॉ. खान अमादुर रहमान ने आर्किटेक्चर शिक्षा और पेशे से जुड़े उभरते मुद्दों पर आयोजित पैनल चर्चा में भाग लिया।विद्यार्थी स्वयंसेवकों अनस सिद्दीकी, मोहम्मद कैफ खान, सैयद मोहम्मद हसन, मोहम्मद अशहर जमाल और अयान अहमद ने अपने अकादमिक प्रोजेक्ट प्रदर्शित किए। इनमें हाथ से तैयार ड्राइंग, कंप्यूटर आधारित डिजाइन शीट, लेजर कट मॉडल और 3डी प्रिंटेड भवन मॉडल शामिल रहे। विद्यार्थियों ने स्कूली छात्र-छात्राओं से संवाद कर अपने शैक्षणिक अनुभव भी साझा किए और उन्हें वास्तुकला के क्षेत्र की बारीकियों से परिचित कराया।टीम की भागीदारी का समन्वय डॉ. खान अमादुर रहमान ने किया।