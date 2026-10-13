एएमयू: सर सैयद दिवस 17 अक्तूबर को, मुख्य अतिथि होंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति मसीह, विवि के रहे छात्र

एएमयू संस्थापक सर सैयद अहमद खान की जयंती पर 17 अक्तूबर को सर सैयद दिवस मनाया जाएगा। मुख्य अतिथि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह होंगे। वह यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र भी रहे हैं।

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विशिष्ट अतिथि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह और भारतीय नौसेना अकादमी, एझिमाला (केरल) के प्रधानाचार्य रियर एडमिरल एस. एम. उरूज अतहर होंगे। गुजरात के केपी समूह के संस्थापक अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक डॉ. फारुक जी. पटेल विशेष अतिथि होंगे।सर सैयद दिवस पर कार्यक्रमों की शुरुआत सुबह छह बजे यूनिवर्सिटी की मस्जिद में कुरआन ख्वानी से होगी। सुबह सात बजे सर सैयद की मजार पर चादरपोशी की जाएगी। इसके बाद सुबह 9:30 बजे सर सैयद हाउस में उनके लेखन और पुस्तकों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई जाएगी और पुस्तक लोकार्पण समारोह आयोजित होगा। मुख्य समारोह सुबह 10:45 बजे गुलिस्तान-ए-सैयद में शुरू होगा।