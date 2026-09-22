अलीगढ़: 38 घंटे बाद टूटी राजू की जिद, रिश्तेदार पार्षद के समझाने पर मोबाइल टावर से उतरा

डवेज में नौकरी बहाली की मांग के लिए क्वार्सी चौराहे स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ा बर्खास्त रोडवेज संविदा चालक राजू सैनी करीब 38 घंटे बाद सोमवार रात करीब 11 बजे रिश्तेदार पार्षद के समझाने पर नीचे उतर आया।

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38 घंटे तक पुलिस, दमकल और रोडवेज अधिकारी उसे समझाते रहे, लेकिन राजू टस से मस नहीं हुआ। उसकी एक ही जिद थी। पहले कोल विधायक अनिल पाराशर, बरौली विधायक ठाकुर जयवीर सिंह और रोडवेज के आरएम को मौके पर बुलाओ, तभी नीचे उतरूंगा। रात करीब 11 बजे नगर निगम के पार्षद और राजू के रिश्तेदार हरीश सैनी ने उससे बातचीत की। काफी देर समझाने के बाद राजू नीचे उतरने को तैयार हुआ। इस दौरान एआरएम रमेश चंद्र धारीवाल, राजू की पत्नी भावना सैनी और बेटा अमन सैनी भी मौके पर मौजूद रहे।राजू रविवार सुबह करीब 9:30 बजे टावर पर चढ़ा था। इसके बाद से लगातार पुलिस और दमकल की टीमें उसे नीचे उतारने में जुटी थीं। सोमवार को दिनभर समझाने के बाद भी वह नीचे नहीं आया। शाम ढलने के बाद भी टावर पर बैठा रहा और अपनी मांग दोहराता रहा। आखिर रात में रिश्तेदार पार्षद के समझाने पर उसका करीब 38 घंटे चला यह घटनाक्रम खत्म हुआ।राजू ने टावर पर ही रात गुजारी। गर्मी से परेशान होकर वह ऊपरी हिस्से से कुछ नीचे आया और साड़ी व कपड़ों से छांव कर ली। टावर के ऊपर उसने भाजपा का झंडा भी लगा दिया। उसने खाना-पानी नहीं मिलने का आरोप लगाया। दमकल कर्मियों ने पानी की बोतल रस्सी के सहारे उसके पास पहुंचाई, जिसे उसने ऊपर खींच लिया। राजू का कहना था कि उसका बेटा अमन खाना लेकर पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने खाना ऊपर नहीं जाने दिया। उसने कई बार नीचे मौजूद लोगों और दमकल कर्मियों से खाना-पानी पहुंचाने की मांग की।