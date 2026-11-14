आरएमपीयू : 2.83 लाख प्रवेश पत्र जारी होना शुरू

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परीक्षा नियंत्रक धीरेंद्र कुमार ने बताया कि समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रवेश पत्र दिए जा रहे हैं। कई कॉलेज में छात्र-छात्राओं की पूरी फीस जमा नहीं हो पाई है, इसलिए कॉलेज प्रबंधन पहले फीस जमा कराते हैं और उसके बाद ही प्रवेश पत्र जारी करते हैं। समर्थ पोर्टल से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए लॉग इन आईडी जारी कर दी गई हैं।उन्होंने बताया कि ढाई लाख छात्र-छात्राओं के लिए लगभग 12.50 उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षा केंद्रों पर भेजी जा रही हैं। शनिवार से यह केंद्रों पर पहुंचने लगेंगी। इस परीक्षा में दो तरह के प्रश्नपत्र आएंगे। एक विस्तृत उत्तर वाले और दूसरे बहुविकल्पीय। परीक्षा केंद्रों में हर तरह की मूलभूत सुविधाओं की जांच कराई जाएगी। नकल रोकने के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।जनपद परीक्षा केंद्र परीक्षार्थीअलीगढ़ 89 1,38,783एटा 49 61,399हाथरस 35 44,163कासगंज 29 38,958योग 202 2,83,303