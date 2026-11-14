Aligarh News: हवा खराब.. 25 फीसदी बढ़ी एयर प्यूरीफायर की खपत

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अलीगढ़ की वायु गुणवत्ता ज्यादा खराब होने से यहां लगाए जाने वाले एयरप्यूरी फायर के फिल्टर एक वर्ष तक ही चलते हैं। एक वर्ष बाद इन्हें बदलना पड़ता है, क्योंकि इसमें धूल के लाखों बारीक कण चिपक जाते हैं। अगर वायु प्रदूषण कम होता है तो यह फिल्टर दो वर्ष तक काम कर जाते हैं।प्रयोग का सही तरीकाक्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सेवानिवृत्त वैज्ञानिक जेपी सिंह ने बताया कि अगर एयर प्यूरीफायर की गुणवत्ता बेहतर है तो पीएम-10 और पीएम-2.5 का स्तर घर के अंदर नियंत्रित किया जा सकता है। अच्छे उत्पाद पीएम-10 की मात्रा 10 और पीएम-2.5 की मात्रा 22 से 25 तक कर देता है। एक प्यूरीफायर एक सामान्य कक्ष को कुछ ही देर में सांस लेने लायक कर देता है। बस खिड़की बंद होनी चाहिए। -वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर हो रही है। जिससे एयर प्यूरीफायर की मांग हर वर्ष 25 फीसदी तक बढ़ रही है। जैसे जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने घर के लिए इसका इंतजाम भी कर रहे हैं।गौरव हरकुट, हरकुट इलेक्ट्रॉनिक।अलीगढ़ में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जिससे लोगों को यह उत्पाद भी लेना पड़ रहा है। बाजार में ब्रांडेड कंपनियों के एयर प्यूरीफायर की मांग हर साल 25 फीसदी तक बढ़ रही है।राहुल मल्होत्रा, राधिका रिटेल।