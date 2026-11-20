विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

देवोत्थान एकादशी के साथ ही चातुर्मास का समापन होगा और विवाह सहित अन्य मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। इस दिन तुलसी और शालिग्राम के विवाह की परंपरा भी निभाई जाएगी।शहर में गूंजेगी शहनाईदेवउठनी एकादशी पर शहर में बड़ी संख्या में विवाह समारोह आयोजित होंगे। होटल, मैरिज होम और धर्मशालाएं पहले से ही बुक हो चुके हैं।शहर में रामघाट रोड, आगरा रोड, धनीपुर रोड और जीटी रोड पर सबसे अधिक विवाह स्थल हैं। इन मार्गों पर स्थित होटल और बड़े मैरिज होम में आयोजन होने से शाम के समय वाहनों की आवाजाही बढ़ेगी। रामघाट रोड पर दुबे के पड़ाव पुल से क्वार्सी चौराहे तक और धनीपुर मंडी से एटा चुंगी होते हुए क्वार्सी बाईपास तक जाम की स्थिति बन सकती है। ऐसे में वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़बृहस्पतिवार को बाजारों में रौनक रही। लोगों ने पूजा-अर्चना के लिए गन्ना, शकरकंद, सिंघाड़े और मूंगफली की खरीदारी की। घरों और मंदिरों में विशेष पूजन की तैयारियां की गईं।तुलसी और शालिग्राम का कराया जाएगा विवाहज्योतिषाचार्य पंडित हृदयरंजन शर्मा ने बताया कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान एकादशी के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं। इसी अवसर पर भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह कराया जाता है। देवोत्थान एकादशी के साथ ही विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है।शरद ऋतु में विवाह के 36 शुभ मुहूर्तशरद ऋतु में इस बार विवाह के कुल 36 शुभ मुहूर्त हैं। इनमें तीन अनबूझे मुहूर्त शामिल हैं। इनमें 20 नवंबर को देवोत्थान एकादशी, 11 फरवरी को बसंत पंचमी और 10 मार्च को फुलेरा दूज शामिल हैं।नवंबर में 20, 21, 24, 25 और 26 तारीख समेत पांच विवाह मुहूर्त हैं। दिसंबर में 1, 2, 3, 4, 11, 12 और 13 तारीख समेत सात शुभ मुहूर्त रहेंगे। जनवरी में 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 और 31 तारीख समेत दस मुहूर्त हैं। फरवरी में 10, 12, 15, 16, 20, 21, 27 और 28 तारीख समेत आठ शुभ मुहूर्त रहेंगे। वहीं मार्च में 1, 2, 10, 11, 12 और 14 तारीख समेत छह विवाह मुहूर्त उपलब्ध होंगे।