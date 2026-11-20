Aligarh News: शहर में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 03:05 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 03:05 AM IST
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प्रदर्शनी
नुमाइश मैदान : शिल्पग्राम में दस दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ दोपहर 1 बजे।
सामूहिक विवाह समारोह :
आगरा रोड : माधव फार्म हाउस में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह सुबह 11 बजे।
जनसुनवाई :
क्वार्सी : सर्किट हाउस सभागार में महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी द्वारा जनसुनवाई सुबह 11 बजे।
कार्यशाला :
अचल ताल : हिंदू इंटर कॉलेज में संस्कृति मंत्रालय की ओर से गुरु तेग बहादुर के शहादत दिवस पर कार्यशाला सुबह 10 बजे।
महोत्सव :
अचल ताल : गिलहराज हनुमान मंदिर में देव दीपावली महोत्सव की तैयारियों के लिए बैठक दोपहर 1 बजे।
भजन संध्या :
मथुरा रोड : खाटू श्याम मंदिर में देवउठनी एकादशी पर श्याम बाबा के जन्मोत्सव पर भजन संध्या शाम 5 बजे।
एकादशी उद्यापन :
रावण टीला : पुनीता चेतन आश्रम में सामूहिक एकादशी उद्यापन सुबह 10 बजे।
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नुमाइश मैदान : शिल्पग्राम में दस दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ दोपहर 1 बजे।
सामूहिक विवाह समारोह :
आगरा रोड : माधव फार्म हाउस में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह सुबह 11 बजे।
जनसुनवाई :
क्वार्सी : सर्किट हाउस सभागार में महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी द्वारा जनसुनवाई सुबह 11 बजे।
कार्यशाला :
अचल ताल : हिंदू इंटर कॉलेज में संस्कृति मंत्रालय की ओर से गुरु तेग बहादुर के शहादत दिवस पर कार्यशाला सुबह 10 बजे।
महोत्सव :
अचल ताल : गिलहराज हनुमान मंदिर में देव दीपावली महोत्सव की तैयारियों के लिए बैठक दोपहर 1 बजे।
भजन संध्या :
मथुरा रोड : खाटू श्याम मंदिर में देवउठनी एकादशी पर श्याम बाबा के जन्मोत्सव पर भजन संध्या शाम 5 बजे।
एकादशी उद्यापन :
रावण टीला : पुनीता चेतन आश्रम में सामूहिक एकादशी उद्यापन सुबह 10 बजे।