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नुमाइश मैदान : शिल्पग्राम में दस दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ दोपहर 1 बजे।

सामूहिक विवाह समारोह :

आगरा रोड : माधव फार्म हाउस में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह सुबह 11 बजे।

जनसुनवाई :

क्वार्सी : सर्किट हाउस सभागार में महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी द्वारा जनसुनवाई सुबह 11 बजे।

कार्यशाला :

अचल ताल : हिंदू इंटर कॉलेज में संस्कृति मंत्रालय की ओर से गुरु तेग बहादुर के शहादत दिवस पर कार्यशाला सुबह 10 बजे।



महोत्सव :

अचल ताल : गिलहराज हनुमान मंदिर में देव दीपावली महोत्सव की तैयारियों के लिए बैठक दोपहर 1 बजे।



भजन संध्या :

मथुरा रोड : खाटू श्याम मंदिर में देवउठनी एकादशी पर श्याम बाबा के जन्मोत्सव पर भजन संध्या शाम 5 बजे।

एकादशी उद्यापन :

रावण टीला : पुनीता चेतन आश्रम में सामूहिक एकादशी उद्यापन सुबह 10 बजे।

प्रदर्शनी