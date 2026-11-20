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शादी समारोह में 10 हजार से अधिक मेहमानों के शामिल होने की संभावना है। इनमें केंद्र सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों, भाजपा नेताओं और देश के प्रमुख राजनेताओं के पहुंचने की चर्चा है। अलीगढ़ से भी दो हजार से अधिक मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। रजत गौतम कारोबार के साथ राजनीति में भी सक्रिय हैं। उनकी होने वाली जीवनसंगिनी सागरिका दिल्ली के कारोबारी परिवार से हैं।एक महीने के भीतर यह अलीगढ़ से जुड़ा दूसरा बड़ा राजनीतिक विवाह समारोह होगा। इससे पहले प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह और उनके भाई सौरभ सिंह का तिलक समारोह 14 नवंबर को तालानगरी में हुआ था। दोनों का विवाह 26 नवंबर को दिल्ली में होना है, जबकि 27 नवंबर को जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में रिसेप्शन आयोजित किया जाएगा। इसी समारोह स्थल पर चार दिसंबर को सांसद सतीश गौतम के बेटे रजत गौतम की शादी भी होगी।