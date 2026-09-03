Aligarh News: व्यापारी पर फायरिंग का आरोपी तमंचे सहित गिरफ्तार

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एसएचओ जोगेंद्र सिंह ने बताया कि जवाहर चौक निवासी सोमिल जैन ने 30 अगस्त की रात करीब साढ़े आठ बजे दाउदपुर निवासी उत्तम ठाकुर के खिलाफ जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने की शिकायत दी थी। व्यापारी का आरोप है कि उत्तम ने 13 जून को भी साथी के साथ उसके और बेटे पर फायरिंग कर जानलेवा हमला किया था। रविवार की घटना के बाद आरोपी ने रुपये न देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी। मंगलवार को रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने बुधवार सुबह उत्तम को आजाद नगर तिराहे के पास से तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया।पूछताछ में दाऊदपुर निवासी दिनेश उर्फ काली, जहांगीराबाद निवासी देव शर्मा और भवनगढ़ी निवासी आकाश उर्फ ढोलू के नाम सामने आए हैं। तीनों की तलाश जारी है। आरोपी पर आयुध अधिनियम की धारा भी बढ़ाई गई है। व्यापारी के बेटे सम्यक जैन ने बताया कि परिवार घटना से दहशत में है। बुधवार को उन्होंने एसपी देहात मनीष कुमार मिश्र से मुलाकात कर सुरक्षा की मांग की।