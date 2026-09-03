Aligarh News: मंदिर परिसर की ऊपरी मंजिल में लगी आग, बाल-बाल बचा पुजारी
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:40 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:40 AM IST
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क्षेत्र के गांव रतरोई स्थित माता मंदिर परिसर की ऊपरी मंजिल के कमरे में बुधवार दोपहर करीब दो बजे अचानक आग लग गई। घटना के समय मंदिर के पुजारी साहब सिंह कमरे में सो रहे थे। उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
पुजारी ने बताया है कि आग लगने से टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, बेड, रजाई-गद्दे, बर्तन सहित अन्य घरेलू सामान जल गया। आग से कमरे को भी काफी नुकसान पहुंचा है। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शार्ट सर्किट बताया जा रहा है। पुजारी ने बताया है कि बताया कि मंदिर में दूर-दराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।
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पुजारी ने बताया है कि आग लगने से टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, बेड, रजाई-गद्दे, बर्तन सहित अन्य घरेलू सामान जल गया। आग से कमरे को भी काफी नुकसान पहुंचा है। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शार्ट सर्किट बताया जा रहा है। पुजारी ने बताया है कि बताया कि मंदिर में दूर-दराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।
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