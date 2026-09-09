यात्रीगण ध्यान दें: 14 अक्तूबर को बदले रास्ते से चलेगी जियारत एक्सप्रेस, ईदगाह स्टेशन इतने बजे पहुंचेगी

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आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि ट्रेन का आगरा में ठहराव ईदगाह स्टेशन पर है। मौजूदा समय-सारिणी के अनुसार 12395 जियारत एक्सप्रेस सुबह 7:35 बजे ईदगाह पहुंचती है और 7:40 बजे रवाना होती है।14 अक्तूबर को आगरा में इस ठहराव के समय में बदलाव नहीं है। आगरा से सवाई माधोपुर और बनस्थली निवाई जाने वाले यात्रियों को इस दिन यह ट्रेन नहीं मिलेगी। जयपुर जाने वालों के लिए ट्रेन बदले रास्ते से चलेगी, इसलिए सफर से पहले समय और मार्ग की जानकारी जरूर देख लें।