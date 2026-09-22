Agra News: चोरी-छिपे घर से निकल रहे युवकों ने हथियार से वारकर किया घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 22 Sep 2026 02:34 AM IST
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खंदौली। थाना क्षेत्र के उस्मानपुर निवासी राकेश सिंह चौहान ने बताया कि शनिवार रात वह खाना खाने के बाद सो गया था। रात ढाई बजे लघुशंका करने उठा। तभी गांव के विष्णु और सुनील को घर से चोरी-छिपे निकलकर भागते देखा। शोर मचाते हुए उसने दोनों को पकड़ लिया। आरोप है कि दोनों ने उसका मुंह बंद कर दिया और धारदार हथियार से उसके चेहरे पर वार कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। घटना के बाद दोनों युवक धमकी देते हुए भाग गए। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर दोनों युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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