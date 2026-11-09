दिवाली पर 15 स्थानों पर अग्निकांड: सुबह तक धधकी जूता फैक्टरी, दुकान में लगी आग; रातभर दाैड़ते रहे दमकल कर्मी

1 of 4 जूता फैक्टरी में लगी आग। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी







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लक्ष्मी नगर, थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में प्रभु सिनेमा के पास के रहने वाले मनोज कुमार की दो मंजिला भवन में जूता फैक्टरी है। दिवाली की रात 11 बजे लोगों ने पहली मंजिल से लपटें उठती देखीं। इस पर आसपास के लोग जुट गए। उन्होंने सबमर्सिबल पंप का पाइप लगाकर आग बुझाने के प्रयास किए लेकिन जूते बनाने का सामान और केमिकल होने के कारण आग भड़क गई। जानकारी पर मनोज भी परिजन के साथ पहुंच गए।



दिवाली पर आतिशबाजी से फैक्टरी, दुकान, कूड़े के ढेर और गैस लाइन में रिसाव से आग लगने की घटनाएं हुईं। जगदीशपुरा के लक्ष्मी नगर आवासीय इलाके में संचालित जूता फैक्टरी रविवार रात से सोमवार सुबह तक धधकती रही। इससे मोहल्ले के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। छह दमकलें 5 घंटे में आग पर काबू पा सकीं। आशंका है कि पहली मंजिल पर जलता हुआ पटाखा गिरने से हादसा हुआ। इसी तरह घर, दुकान, कूड़े के ढेर में आग लगने की घटनाएं हुईं। आवास विकास कॉलोनी में गैस रिसाव से आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकलों ने आग पर काबू पाया।

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2 of 4 लपटों पर काबू पाने में जुटे दमकल कर्मी। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

उन्होंने दरवाजा खोलने के बाद पानी डाला। सूचना पर दमकल भी आ गईं। तकरीबन 4 बजे तक आग बुझाई गई। सोमवार सुबह तक धुआं निकलता रहा। 6 बजे दोबारा जूता बनाने के सामान में आग लग गई। इस पर दमकल को जानकारी दी गई। एक घंटे में आग बुझाई जा सकी। मनोज की बहन रजनी ने बताया कि दिवाली पर भाई ने कर्मचारियों को तोहफे देने के बाद ताला लगाया था। दिवाली के साथ ही ऑर्डर का माल रखा हुआ था। आग से सब कुछ जल गया। लाखों का नुकसान हुआ है। उधर, आवासीय इलाके में फैक्टरी होने के कारण लोगों ने हंगामा भी किया। उनका कहना था कि फैक्टरी के दस्तावेज की जांच कराई जाए। सीएफओ देवेंद्र सिंह ने बताया कि 15 स्थान पर दिवाली की रात आग लगने की घटनाएं सामने आईं। दमकल कर्मी रातभर आग बुझाने के लिए दौड़ते रहे।





3 of 4 जूता फैक्टरी में लगी आग। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

फल की दुकान और ब्रश फैक्टरी जलीं

बिचपुरी में रेलवे स्टेशन के पास दीपचंद फलों की दुकान लगाते हैं। रविवार रात 1:45 बजे दुकान में पटाखे से आग लग गई। आसपास के दुकानों तक लपटें पहुंचने लगीं। यह देखकर लोग दहशत में आ गए। सूचना पर दो दमकल पहुंचीं। तब आग बुझाई जा सकी। इसी तरह ट्रांस यमुना के नगला रामबल में रात दो बजे ब्रश बनाने की फैक्टरी में आग लग गई। गोदाम भी चपेट में आ गया। सूचना पर तीन दमकल पहुंच गईं। यहां अफरा-तफरी मच गई। दमकलकर्मियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रात 9:24 बजे एत्माद्दौला थाना क्षेत्र स्थित नुनिहाई में तार बनाने की फैक्टरी मैसर्स रवि फाउंडर्स एंड इंजीनियरिंग में आग लगी।





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4 of 4 लपटों पर काबू पाने में जुटी दमकल। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी