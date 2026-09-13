आगरा में छह गांवों का रास्ता बंद: खेरागढ़ में उफनाया बांध, पानी में डूबी सड़कें; किसानों को सता रही ये चिंता

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किसानों ने बताया कि राजस्थान में लगातार हो रही बारिश की वजह से नगला दूल्हे खां के बांध में एक सप्ताह पूर्व जलस्तर बढ़ना शुरू हुआ। शुक्रवार को बांध उफनाने से फजीयतपुरा, दूल्हे खां, पटपरगंज, खैरा, गढ़ी, टोंटपुर गांवों का आवागमन बाधित हो गया है। फजियतपुरा के रहने वाले भीकम सिंह, पातीराम कुशवाह ने बताया कि डूंगरवाला से नगला दूल्हे खां सड़क पर करीब चार फीट तक पानी बह रहा है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों का आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है। तहसील मुख्यालय और खेरागढ़ बाजार पहुंचने के लिए लोगों को जगनेर आगरा से नगला कमाल मार्ग आदि वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ रहा है।वहीं खेरागढ़ की तरफ के लोगों को भी जगनेर, सरेंधी की तरफ जाने के लिए करीब 10 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बांध के गेट खोले गए हैं, लेकिन लगातार बारिश और पानी की अधिक आवक के कारण जल्द राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। वहीं, खेत में कई फीट पानी भर गया है। फसलें डूबी हुई हैं। किसानों का कहना है कि यदि पानी लंबे समय तक भरा रहा, तो बाजरा समेत सभी फसलें सड़कर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी। उधर प्रशासन ने ग्रामीणों से जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने, बच्चों को पानी के पास नहीं जाने देने तथा सावधानी बरतने की अपील की है।जलमग्न डूंगरवाला-दूल्हे खां मार्ग पर आवागमन न करने और लोगों को बांध के पानी से दूर रहने की हिदायत दी गई है। फसलों में अगर नुकसान हुआ है, तो लेखपाल भेजकर सर्वे कराया जाएगा।