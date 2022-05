{"_id":"628c65dff8bfe60cf55df18d","slug":"world-schizophrenia-day-2022-symptoms-schizophrenia-mental-illness-in-which-patients-live-in-an-imaginary-world","type":"story","status":"publish","title_hn":"विश्व सिजोफ्रेनिया दिवस 2022: बड़ी-बड़ी बातें करना, अपनों से ही जान का खतरा, बेहद ही खतरनाक है ये बीमारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: धीरेन्द्र सिंह Updated Tue, 24 May 2022 10:28 AM IST