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मैदान पर घंटों पसीना बहाने के बाद अभ्यास खत्म होते ही ये बेटियां पढ़ाई में जुट जाती हैं। ओडिशा के सुंदरगढ़ की किरण इक्का और मध्य प्रदेश के सिवनी की नौशीन नाज के लिए यह दौर खेल के साथ शिक्षा को साधने का है। शिविर में खिलाड़ियों की दिनचर्या काफी व्यस्त रहती है। फिटनेस, तकनीक, रणनीति और टीम के तालमेल पर लंबे अभ्यास के बाद जब खिलाड़ी सदर स्थित होटल लौटती हैं, तो कई आराम करती हैं। मगर किरण इक्का किताबें खोल लेती हैं।किरण का कहना है कि देश की अलग-अलग खिलाड़ियों के साथ अभ्यास करना शानदार अनुभव है और थकान के बावजूद बोर्ड परीक्षा के कारण पढ़ाई जारी रखना भी जरूरी है। उनका लक्ष्य हॉकी और पढ़ाई दोनों में अच्छा प्रदर्शन करना है। वहीं, स्ट्राइकर की भूमिका में गोल करने की तैयारी कर रहीं नौशीन नाज का सपना विश्व कप में देश का प्रतिनिधित्व करना है। वे भी अभ्यास के बाद मिलने वाले समय में पढ़ाई करती हैं। नौशीन के मुताबिक, विश्व कप का लक्ष्य और बोर्ड परीक्षा की तैयारी उनके लिए समान रूप से अहम है, इसलिए वह दोनों मोर्चों पर मेहनत कर रही हैं।