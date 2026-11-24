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पुलिस आयुक्त ने उनकी कार्यकुशलता और नेतृत्व क्षमता का आकलन किया। इन उपनिरीक्षकों को थाना और चौकी प्रभारी जैसे महत्वपूर्ण पदों के लिए परखा गया। उन्होंने बताया कि यह गोष्ठी उत्तर प्रदेश पुलिस में महिलाओं की 20 फीसदी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की गई।इसमें महिला उपनिरीक्षकों का साक्षात्कार भी लिया गया। उनके अनुभव, कार्यक्षमता और नेतृत्व क्षमता के आधार पर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के लिए तैयार किया जा रहा है। गोष्ठी में डीसीपी सिटी, डीसीपी पूर्वी, अपराध, एडीसीपी ट्रैफिक, एसीपी हरीपर्वत, छत्ता, कार्यालय और खेरागढ़ मौजूद रहे। संवाद