Agra News: दंपती की लड़ाई में पत्नी दूसरी मंजिल से गिरी, मौत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

जानकारी के अनुसार, नरीपुरा (शमसाबाद) निवासी मनीषा की शादी 12 वर्ष पहले कौलक्खा निवासी राजवीर सिंह के साथ हुई थी। मृतका के पिता कप्तान सिंह ने एकता पुलिस को तहरीर दी। आरोप लगाया कि राजवीर ने मनीषा को छत पर बुलाकर नीचे फेंक दिया। पिता ने बताया कि उन्होंने अपनी दो बेटियों मनीषा की शादी राजवीर से और ममता की शादी टिंकू पुत्र ताराचंद के साथ एक ही घर में की थी।वर्जन :उन्हें घटना की जानकारी छोटी बेटी ममता ने दी। पुलिस तहरीर के आधार पर जांच कर रही है। पति-पत्नी छत पर लड़ रहे थे इसी दौरान पत्नी की छत से गिरकर मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी - यतेंद्र कुमार नागर एसीपी (ताज सुरक्षा)