Agra News: भाजपा के नवनियुक्त पदाधिकारियों का किया स्वागत

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कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रेम सिंह व संचालन महावीर सिंह वर्मा ने किया। इस दौरान भाजपा संगठन को मजबूत बनाने और किसानों व पिछड़ों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया। इस मौके पर अखिल भारतीय लोधी महासभा के जिलाध्यक्ष मोहन सिंह लोधी, खड़ग सिंह, चंद्रभान सिंह, मिथुन लोधी, कालू राजपूत, टूडाराम, शिवशंकर, पूजा लोधी, धर्मेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह लोधी, मनीष राजपूत, योगेंद्र सिंह और रवि राजपूत आदि मौजूद रहे।भाजपा ने आगरा जिले से लोधी समाज के कई लोगों को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देकर सम्मान दिया है। पहली बार जिले से लोधी समाज का कोई चेहरा प्रदेश स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाएगा। समाज के सम्मान और अधिकारों की लड़ाई सभी पदाधिकारी मिलकर लड़ेंगे।- डॉ. सुनील राजपूत, प्रदेश मंत्री, भाजपा किसान मोर्चा