प्रेमी के साथ नई दुनिया बसाने की चाहत: रच डाली बच्चों को रास्ते से हटाने की साजिश, मासूम को जंगल में छोड़ा

ऐसे बच्चे तक पहुंची पुलिस

यूपी के आगरा स्थित जगदीशपुरा के बोदला क्षेत्र के राहुल नगर निवासी महिला ने गुरुवार सुबह थाना पुलिस को शिकायत की। बताया कि उनका देवर शराब के नशे का आदी है। देवरानी दो वर्ष पहले चली गई है। उनके चार और पांच साल के दो मासूम बच्चों का दो साल से वहीं पालन-पोषण कर रही है। सुबह घर के बाहर खेलते समय चार वर्ष का कालू लापता हो गया है। बच्चे का दिनदहाड़े अपहरण होने का शक जताने पर पुलिस टीम सक्रिय हो गई। सीसीटीवी और अन्य माध्यमों से तलाश शुरू कर दी। सीसीटीवी में राहुल नगर का साबिर नामक युवक बच्चे से बात कर उसे इशारे से बुलाता दिखा। पुलिस ने उसे ढूंढा और सख्ती से पूछताछ की। आरोपी ने बालक को मलपुरा के जंगलों में छोड़ कर आने की जानकारी दी। पुलिस टीम ने तत्काल सर्च ऑपरेशन चलाया और बालक को सकुशल बरामद किया।