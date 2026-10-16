प्रेमी के साथ नई दुनिया बसाने की चाहत: रच डाली बच्चों को रास्ते से हटाने की साजिश, मासूम को जंगल में छोड़ा
प्रेमी और महिला ने बच्चों को रास्ते से हटाने की साजिश रची। वह बहाने से एक बच्चे को लेकर गया। बच्चे के साथ कुछ गलत करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। इसलिए बच्चे को जंगल में छोड़ आया।
विस्तार
पति और देवर शराबी निकले, खुद की औलाद नहीं हुई। देवरानी दो बच्चों को छोड़कर चली गई। महिला ने उन बच्चों में ही अपनी ममता उड़ेल दी। दो साल तक सीने से लगा कर रखा। इसी दौरान उसे दूसरे युवक से प्रेम हो गया। नई दुनिया बसाने की सोची पर बच्चों को छोड़ने पर ममता पर दाग लगना गंवारा नहीं हुआ। प्रेमी के साथ मिलकर बच्चों को ठिकाने लगाने की साजिश रच दी। प्रेमी बच्चे को बहला कर ले गया और जंगल में छोड़ दिया। शिकायत पर जगदीशपुरा पुलिस ने 14 घंटे के अंदर बालक को बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
ऐसे बच्चे तक पहुंची पुलिस
यूपी के आगरा स्थित जगदीशपुरा के बोदला क्षेत्र के राहुल नगर निवासी महिला ने गुरुवार सुबह थाना पुलिस को शिकायत की। बताया कि उनका देवर शराब के नशे का आदी है। देवरानी दो वर्ष पहले चली गई है। उनके चार और पांच साल के दो मासूम बच्चों का दो साल से वहीं पालन-पोषण कर रही है। सुबह घर के बाहर खेलते समय चार वर्ष का कालू लापता हो गया है। बच्चे का दिनदहाड़े अपहरण होने का शक जताने पर पुलिस टीम सक्रिय हो गई। सीसीटीवी और अन्य माध्यमों से तलाश शुरू कर दी। सीसीटीवी में राहुल नगर का साबिर नामक युवक बच्चे से बात कर उसे इशारे से बुलाता दिखा। पुलिस ने उसे ढूंढा और सख्ती से पूछताछ की। आरोपी ने बालक को मलपुरा के जंगलों में छोड़ कर आने की जानकारी दी। पुलिस टीम ने तत्काल सर्च ऑपरेशन चलाया और बालक को सकुशल बरामद किया।
साजिश की प्रेम कहानी सुन सब हुए हैरान
पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो उसने बताया कि बच्चे की ताई से उसके प्रेम संबंध हैं। उसका पति और देवर दोनों शराबी हैं। कुछ समय से महिला से उसकी करीबी दोस्ती हो गई। वह मजदूरी करता था और महिला का हर तरह से ख्याल रखता था। महिला से निकाह कर अपनी दुनिया बसाना चाहता था। महिला ने बच्चों को ऐसे छोड़कर जाने पर अपनी बदनामी का हवाला देकर साथ भागने से मना कर दिया।
'गलत करने की हिम्मत न हुई तो जंगल में छोड़ा'
इसके बाद दोनों ने बच्चों को रास्ते से हटाने की साजिश रची। वह बहाने से एक बच्चे को लेकर गया। बच्चे के साथ कुछ गलत करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। इसलिए बच्चे को जंगल में छोड़ आया। महिला को गुमशुदगी दर्ज कराने भेजा ताकि किसी को शक नहीं हो। बच्चे के बरामद होने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। गनीमत रही कि बच्चे के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई।
मां ले जाती तो ठीक वरना दूसरे को भी लगाते ठिकाने
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उम्मीद थी कि एक बच्चे के जाने के बाद उनकी मां दूसरे को साथ ले जाएगी। ऐसा नहीं होता तो दूसरे को भी इसी तरह कहीं और छोड़ आने की योजना थी।
पुलिस का बयान
बच्चे के लापता होने की सूचना पुलिस ने कार्रवाई की है। आरोपी को गिरफ्तार कर मात्र 14 घंटे में बालक को सकुशल बरामद कर लिया गया। आरोपी और बालक की ताई के बीच प्रेम संबंध की बात सामने आई है। साजिश में महिला को भी आरोपी बनाया जा रहा है। -गौरव सिंह,एसीपी लोहामंडी