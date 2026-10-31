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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Water sprayed from 18 tankers to suppress dust clouds

Agra News: धूल के गुबार रोकने के लिए 18 टैंकरों से पानी का छिड़काव

Sat, 31 Oct 2026 02:56 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:56 AM IST
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Water sprayed from 18 tankers to suppress dust clouds
आगरा। शहर के 39 में से 32 चौराहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने और धूल के गुबार कम करने के लिए नगर निगम ने पानी के छिड़काव के लिए 18 टैंकर लगाए हैं। दिन में तीन बार सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। झाड़ू की जगह सड़कों की सफाई में सात मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों को लगाया गया है।
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अमर उजाला ने शहर में वायु प्रदूषण के गंभीर हालात की खबर प्रकाशित की, इसके बाद नगर निगम ने शुक्रवार से पानी का छिड़काव कराने की कवायद शुरू की है। नगर निगम ने अलग-अलग रूट पर 18 स्प्रिंकलर और पानी के टैंकर लगाए हैं। सड़कों पर बने गड्ढों को भरने के साथ क्षतिग्रस्त हिस्सों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को नगर निगम ने पत्र लिखा है, जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण के पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम के पर्यावरण अभियंता पंकज भूषण ने बताया कि पानी का छिड़काव, मैकेनिकल स्वीपिंग और सड़कों की मरम्मत जैसे कार्य कराए जा रहे हैं। नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य का कहना है कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मेट्रो और सीएम ग्रिड का काम कर रही एजेंसियों से स्प्रिंकलर चलाने को कहा गया है। निर्माण एजेंसियों को अपने कार्यस्थलों पर निर्धारित मानकों पर प्रदूषण नियंत्रण के इंतजाम करने होंगे।
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