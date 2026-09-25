Agra News: घरों में घुसा डाबली तालाब का पानी

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डाबली निवासी दलवीर सिंह ने एडीएम प्रशासन आजाद भगत सिंह और एडीओ पंचायत महेंद्र सिंह को शिकायती पत्र देकर तालाब की सफाई कराने की मांग की है। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले किसान गुलाब सिंह की भैंस तालाब में गिरकर जलकुंभी में फंस गई थी। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। तालाब की सफाई नहीं होने से जल निकासी प्रभावित है। तालाब का पानी घरों तक पहुंच रहा है। उन्होंने तालाब की जलकुंभी हटवाकर सफाई कराने की मांग की है। गाैरतलब है बीते माह गांव चैकोरा में खारी नदी में किसानों की 18 दुधारू भैंस तथा गांव बाकंदा खास में तीन भैंस जलकुंभी में फंसकर मर चुकी है। मांग करने वालों में धर्मेंद्र शर्मा, राजू, ओमप्रकाश, रामसिंह, श्याम सिंह, मुन्नालाल शर्मा और मनोज शर्मा आदि शामिल हैं।

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किरावली। विकास खंड अकोला के गांव डाबली में तालाब का पानी ओवरफ्लो होकर आसपास के घरों में घुस रहा है। इससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तालाब में जलकुंभी फैली होने से स्थिति गंभीर बनी हुई है।