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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Vivekananda, Chhavni, and Gopichand College emerged as winners in girls' kabaddi.

Agra News: बालिका कबड्डी में विवेकानंद, छावनी और गोपीचंद कॉलेज बने विजेता

Tue, 06 Oct 2026 02:57 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Tue, 06 Oct 2026 02:57 AM IST
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Vivekananda, Chhavni, and Gopichand College emerged as winners in girls' kabaddi.
बालिका कबड्डी प्रतियोगिता
आगरा। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में सोमवार को 70वीं माध्यमिक विद्यालयीय जनपदीय बालिका कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई। जिले की 15 टीमों ने इसमें प्रतिभाग किया। अंडर-14 में विवेकानंद इंटर कॉलेज, 17 में छावनी इंटर कॉलेज और 19 में गोपीचंद शिवहरे इंटर कॉलेज के खिलाड़ी विजेता रहे।
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खेल का शुभारंभ छावनी इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य एवं संयोजक मंजू रानी ने किया। अंडर-14 वर्ग के फाइनल मुकाबले में विवेकानंद इंटर कॉलेज, जरुआ कटरा ने छावनी इंटर कॉलेज को रोमांचक मुकाबले में 14-12 से हराकर खिताब अपने नाम किया। अंडर-17 वर्ग में छावनी इंटर कॉलेज, आगरा कैंट ने विवेकानंद इंटर कॉलेज को 32-4 से पराजित कर ट्रॉफी जीती। वहीं अंडर-19 वर्ग में गोपीचंद शिवहरे कन्या इंटर कॉलेज, सदर ने छावनी इंटर कॉलेज को 18-12 से शिकस्त देकर जनपदीय विजेता का खिताब हासिल किया।
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समापन अवसर पर मुख्य अतिथि मुख्य अधिशासी अधिकारी (कैंट) दीपक मोहन और रक्षा संपदा अधिकारी यशपाल सिंह ने विजेता व उपविजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी, मेडल एवं प्रमाणपत्र प्रदान कर सम्मानित किया। संचालन ललित पाराशर व प्रशांत शुक्ला ने किया। इस दौरान सह-सचिव रवि प्रकाश, रजनेश शर्मा, प्रदीप शर्मा, अंकुर लवानिया, दीपा भगत, पूनम चाहर, जनार्दन राणा सहित खेल प्रेमी मौजूद रहे।
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