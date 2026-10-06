Agra News: बालिका कबड्डी में विवेकानंद, छावनी और गोपीचंद कॉलेज बने विजेता

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खेल का शुभारंभ छावनी इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य एवं संयोजक मंजू रानी ने किया। अंडर-14 वर्ग के फाइनल मुकाबले में विवेकानंद इंटर कॉलेज, जरुआ कटरा ने छावनी इंटर कॉलेज को रोमांचक मुकाबले में 14-12 से हराकर खिताब अपने नाम किया। अंडर-17 वर्ग में छावनी इंटर कॉलेज, आगरा कैंट ने विवेकानंद इंटर कॉलेज को 32-4 से पराजित कर ट्रॉफी जीती। वहीं अंडर-19 वर्ग में गोपीचंद शिवहरे कन्या इंटर कॉलेज, सदर ने छावनी इंटर कॉलेज को 18-12 से शिकस्त देकर जनपदीय विजेता का खिताब हासिल किया।समापन अवसर पर मुख्य अतिथि मुख्य अधिशासी अधिकारी (कैंट) दीपक मोहन और रक्षा संपदा अधिकारी यशपाल सिंह ने विजेता व उपविजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी, मेडल एवं प्रमाणपत्र प्रदान कर सम्मानित किया। संचालन ललित पाराशर व प्रशांत शुक्ला ने किया। इस दौरान सह-सचिव रवि प्रकाश, रजनेश शर्मा, प्रदीप शर्मा, अंकुर लवानिया, दीपा भगत, पूनम चाहर, जनार्दन राणा सहित खेल प्रेमी मौजूद रहे।