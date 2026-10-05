लिंग परिवर्तन का सनसनीखेज मामला: दोस्त बना पति, ऑपरेशन कराकर पहले किन्नर बनाया फिर की शादी; अब इस बात पर हत्या

जल्दबाजी में हुआ अंतिम संस्कार

इसी दौरान आरोपी के वर्ष 2022 में दूसरी शादी करने से दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगा। आरोपी ने उसकी अर्जित संपत्ति को हड़पने की कोशिश की और बैंक खाते से रकम भी निकाल ली। आरोप है कि 7 सितंबर 2026 को धन-संपत्ति देने का विरोध करने पर युवक के साथ मारपीट की गई। इससे उसकी उसकी मौत हो गई। अंतिम संस्कार से पहले शव को स्नान कराने के दौरान रिश्तेदारों ने शरीर पर चोट के निशान देखे। विरोध करने पर उन्हें धमकाया गया और जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करा दिया गया।