फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Veterinary camp organized in Nagla Behad; 102 animals treated

Agra News: नगला बेहड़ में पशु चिकित्सा शिविर आयोजित, 102 पशुओं का हुआ उपचार

Sat, 17 Oct 2026 01:36 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:36 AM IST
विज्ञापन
Veterinary camp organized in Nagla Behad; 102 animals treated
फतेहाबाद फोटो।मेवली कलां गोशाला का निरीक्षण करते पशुपालन विभाग के अपर निदेशक देवेंद्र पाल सिंह
फतेहाबाद। पशुपालन विभाग की ओर से शुक्रवार को तहसील फतेहाबाद के गांव नगला बेहड़ में पशु चिकित्सा शिविर लगाया गया। अपर निदेशक देवेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में 29 पशुपालक पहुंचे। इस दौरान 102 पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार किया गया।
विज्ञापन

इसके बाद अपर निदेशक देवेंद्र पाल सिंह ने मेवली कलां स्थित गोशाला का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान गोशाला में 120 गोवंश मिले। उन्होंने गोशाला परिसर में नियमित साफ-सफाई रखने और गोवंश की उचित देखभाल करने के निर्देश दिए। इस दौरान उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी फतेहाबाद डॉ. सतेंद्र भाटी और भूपेंद्र वर्मा सहित पशुपालन विभाग के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
विज्ञापन


नगला बेहड़ में आयोजित पशु चिकित्सा शिविर में 102 पशुओं का उपचार किया गया। मेवली कलां गोशाला के निरीक्षण में 120 गोवंश मिले हैं। वहां साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। - देवेंद्र पाल सिंह, अपर निदेशक
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed