अंजनी हॉस्पिटल हुआ सील: आवासीय प्लॉट पर बना था अस्पताल, आवास विकास ने जड़ा ताला; 5-6 मरीज थे भर्ती
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 16 Sep 2026 08:30 AM IST
सार
आगरा की सिकंदरा योजना में आवासीय भूखंड पर बिना नक्शा स्वीकृत कराए संचालित अंजनी हॉस्पिटल को आवास एवं विकास परिषद ने सील कर दिया। कार्रवाई के समय अस्पताल में 5-6 मरीज भर्ती थे, जिन्हें डिस्चार्ज कराकर घर भेजने के बाद सीलिंग की गई।
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विस्तार
आवास एवं विकास परिषद ने सिकंदरा योजना में आवासीय भूखंड पर बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से चलाए जा रहे अंजनी हॉस्पिटल को मंगलवार को सील कर दिया। प्रवर्तन दल अधिकारी कर्नल जीएम खान ने बताया कि अधीक्षण अभियंता पंकज कुमार पाल के आदेश पर कार्रवाई की गई।
उन्होंने बताया कि सेक्टर-2बी स्थित भूखंड संख्या-1149 डॉ. नरेंद्र सिंह को केवल आवासीय इस्तेमाल के लिए आवंटित हुआ था। इसके बावजूद बिना सक्षम स्वीकृति के यहां हॉस्पिटल का निर्माण कर संचालन किया जा रहा था। नोटिस चस्पा करने के बाद सीएमओ कार्यालय के अधिकारियों और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में भवन को सील कर दिया गया। पूरी कार्रवाई अधिशासी अभियंता सूरजपाल सिंह के नेतृत्व में हुई।
कार्रवाई के दौरान अस्पताल में 5-6 मरीज भर्ती थे। सीएमओ की टीम ने उन्हें शिफ्ट करने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी। हालांकि सभी मरीज डिस्चार्ज कराकर अपने घर चले गए। मरीजों के जाने के बाद सीलिंग की प्रक्रिया पूरी की गई। सीलिंग के दौरान सहायक अभियंता मयंक कुमार कौशिक और अवर अभियंता सुनील कुमार यादव भी उपस्थित रहे। अधीक्षण अभियंता पंकज कुमार पाल ने स्पष्ट किया है कि आवासीय संपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग या बिना नक्शा स्वीकृत कराए निर्माण करने वालों के खिलाफ परिषद की यह सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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उन्होंने बताया कि सेक्टर-2बी स्थित भूखंड संख्या-1149 डॉ. नरेंद्र सिंह को केवल आवासीय इस्तेमाल के लिए आवंटित हुआ था। इसके बावजूद बिना सक्षम स्वीकृति के यहां हॉस्पिटल का निर्माण कर संचालन किया जा रहा था। नोटिस चस्पा करने के बाद सीएमओ कार्यालय के अधिकारियों और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में भवन को सील कर दिया गया। पूरी कार्रवाई अधिशासी अभियंता सूरजपाल सिंह के नेतृत्व में हुई।
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कार्रवाई के दौरान अस्पताल में 5-6 मरीज भर्ती थे। सीएमओ की टीम ने उन्हें शिफ्ट करने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी। हालांकि सभी मरीज डिस्चार्ज कराकर अपने घर चले गए। मरीजों के जाने के बाद सीलिंग की प्रक्रिया पूरी की गई। सीलिंग के दौरान सहायक अभियंता मयंक कुमार कौशिक और अवर अभियंता सुनील कुमार यादव भी उपस्थित रहे। अधीक्षण अभियंता पंकज कुमार पाल ने स्पष्ट किया है कि आवासीय संपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग या बिना नक्शा स्वीकृत कराए निर्माण करने वालों के खिलाफ परिषद की यह सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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