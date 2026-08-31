Agra News: हाईवे पर जाम से दोपहर से शाम तक रेंगते रहे वाहन
आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:19 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 01:19 AM IST
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एत्मादपुर। रक्षाबंधन त्योहार के बाद घर लौट रहे लोगों को हाईवे पर अधिक वाहनों के दबाव के चलते जाम का सामना करना पड़ा, हाईवे पर कस्बे के दो प्रमुख चौराहों पर दोपहर से शाम तक दोनों ओर कई किमी लंबी वाहनों की कतार लग गई, जिसके चलते सर्विस रोड व बाजार व गलियों से वाहन निकलने को मजबूर है।
रविवार को दोपहर 12 बजे गांव नगला रामबक्स पर नी पीजी की परीक्षा के बाद जाम लग गया, वहीं 2 बजे से शाम तक हाईवे पर वाहनों की अधिक संख्या होने के चलते जाम की स्थिति बनी रही। हाईवे के दोनों ओर एक-एक किमी लंबी वाहनों की लाइन लगी रही। वहीं जाम के चलते खंदौली व बरहन रोड पर भी जाम लगा रहा। हाईवे पर सर्विस रोड पर भी वाहन फंसे रहे, जिसके चलते वाहन बाजार व गलियों में होकर निकलते रहे। हाईवे के तहसील चौराहा व बरहन तिराहा पर जाम खुलवाने के लिए शाम को पुलिस कर्मियों ने पहुंचकर वाहनों को निकलवाया। वहीं, उक्त समस्या से जूझ रहे लोगों की परेशानी के बाद भी प्रशासन व जनप्रतिनिधि समस्या के समाधान के लिए आगे नहीं आ रहा है।
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रविवार को दोपहर 12 बजे गांव नगला रामबक्स पर नी पीजी की परीक्षा के बाद जाम लग गया, वहीं 2 बजे से शाम तक हाईवे पर वाहनों की अधिक संख्या होने के चलते जाम की स्थिति बनी रही। हाईवे के दोनों ओर एक-एक किमी लंबी वाहनों की लाइन लगी रही। वहीं जाम के चलते खंदौली व बरहन रोड पर भी जाम लगा रहा। हाईवे पर सर्विस रोड पर भी वाहन फंसे रहे, जिसके चलते वाहन बाजार व गलियों में होकर निकलते रहे। हाईवे के तहसील चौराहा व बरहन तिराहा पर जाम खुलवाने के लिए शाम को पुलिस कर्मियों ने पहुंचकर वाहनों को निकलवाया। वहीं, उक्त समस्या से जूझ रहे लोगों की परेशानी के बाद भी प्रशासन व जनप्रतिनिधि समस्या के समाधान के लिए आगे नहीं आ रहा है।
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