Agra News: जनकपुर बने शमसाबाद में गूंजे वैदिक मंत्र, तुलसी-शालिग्राम विवाह संपन्न
आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:02 AM IST
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:02 AM IST
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शमसाबाद। श्री मनःकामेश्वर रामलीला महोत्सव के अंतर्गत शुक्रवार को शिव वाटिका स्थित जनक महल में श्री तुलसी-शालिग्राम विवाह समारोह श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। सुबह श्री मनःकामेश्वर मठ के श्री महंत योगेश पुरी और मठ प्रशासक हरिहर पुरी स्वरूपों के साथ जनक महल पहुंचे। यहां आचार्यों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विवाह की रस्में पूरी कराकर कन्यादान की परंपरा निभाई। राजा जनक और रानी सुनयना के रूप में ऋषि एवं रेखा वर्मा ने पुत्री के प्रति वात्सल्य को सजीव किया, जिससे विदाई के समय श्रद्धालु भावविभोर हो गए। सायंकाल रामलीला मंच पर सीता की विदाई और बारात की अयोध्या वापसी के बाद महाराज दशरथ-कैकेयी संवाद तथा कोप भवन लीला की पृष्ठभूमि तैयार हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल, भाजपा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, गौसेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय, डॉ. राजेंद्र सिंह, दिनेश राठौर, लक्ष्मी राठौर और आचार्य विष्णु दत्त शास्त्री महाराज मौजूद रहे।
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