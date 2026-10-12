मौसम: अक्तूबर में भी गर्मी का सितम! यूपी में फिर सबसे गर्म रहा आगरा, जानें कब मिलेगी राहत
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Mon, 12 Oct 2026 07:44 AM IST
सार
अक्तूबर में भी आगरा में गर्मी का असर बरकरार है। रविवार को 34.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ आगरा प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जबकि झांसी 34 डिग्री के साथ दूसरे स्थान पर रहा।
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विस्तार
अक्तूबर में भी लोगों को गर्मी से निजात नहीं मिल रही है। रविवार को फिर आगरा का तापमान प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा। अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दूसरे स्थान पर झांसी रहा। झांसी का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा।
मौसम विभाग ने बुधवार से तापमान में गिरावट के आसार जताए हैं। डेढ़ डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम रह सकता है। आगरा में न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 2.3 डिग्री अधिक रहा। 17 अक्तूबर तक मौसम साफ रहने के आसार हैं।
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मौसम विभाग ने बुधवार से तापमान में गिरावट के आसार जताए हैं। डेढ़ डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम रह सकता है। आगरा में न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 2.3 डिग्री अधिक रहा। 17 अक्तूबर तक मौसम साफ रहने के आसार हैं।
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