Agra News: भारती के ऑलराउंड प्रदर्शन से चमकी यूपी टीम

विज्ञापन

आगरा। शहर की युवा ऑलराउंडर भारती सिंह की बेहतरीन बल्लेबाजी और कसी गेंदबाजी से यूपी की अंडर-19 टीम ने टी-20 मुकाबले में आंध्र प्रदेश को 6 रन से शिकस्त दी। शुक्रवार को एमसीए शरद पवार क्रिकेट मैदान पर यह रोमांचक मुकाबला खेला गया। उत्तर प्रदेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 141 रन बनाए। इसमें भारती ने महज 15 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 25 रन की आक्रामक पारी खेली। उन्होंने 4 ओवर के कोटे में सिर्फ 13 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट भी झटके। वहीं आगरा की ही सानवी ने कप्तान के रूप में टीम का शानदार नेतृत्व किया।