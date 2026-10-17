फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   UP team shines thanks to Bharti's all-round performance

Agra News: भारती के ऑलराउंड प्रदर्शन से चमकी यूपी टीम

Sat, 17 Oct 2026 03:15 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 17 Oct 2026 03:15 AM IST
विज्ञापन
UP team shines thanks to Bharti's all-round performance
भारती सिंह
आगरा। शहर की युवा ऑलराउंडर भारती सिंह की बेहतरीन बल्लेबाजी और कसी गेंदबाजी से यूपी की अंडर-19 टीम ने टी-20 मुकाबले में आंध्र प्रदेश को 6 रन से शिकस्त दी। शुक्रवार को एमसीए शरद पवार क्रिकेट मैदान पर यह रोमांचक मुकाबला खेला गया। उत्तर प्रदेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 141 रन बनाए। इसमें भारती ने महज 15 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 25 रन की आक्रामक पारी खेली। उन्होंने 4 ओवर के कोटे में सिर्फ 13 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट भी झटके। वहीं आगरा की ही सानवी ने कप्तान के रूप में टीम का शानदार नेतृत्व किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed