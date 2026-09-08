Agra News: नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए यूपी जूनियर बालिका टीम रवाना
आगरा ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:43 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:43 AM IST
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आगरा। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में 10 सितंबर से आयोजित होने वाली राष्ट्रीय जूनियर बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप (टियर-1) के लिए उत्तर प्रदेश की टीम रवाना हो गई है। 23 अगस्त से 6 सितंबर तक एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में चले विशेष प्रशिक्षण के बाद टीम रविवार रात अनंतपुर के लिए रवाना हो गई।
यूपी टीम का पहला मुकाबला 10 सितंबर को केरल से होगा। टीम में रंजना, सोनिया, खुशबू, जैसिका, अलीना, नीति, सुनैना, प्रयांशी, महक, राधा, मान्या, काजल, संजना, कनिका, प्रगति, रितिका, सोनम, रोली आदि खिलाड़ी शामिल हैं। टीम की मैनेजर श्रुति जादौन, मुख्य प्रशिक्षक रवि कुमार पौनिया, पूजा भट्ट और मोनिका चौधरी हैं। गौरतलब है कि पिछले वर्ष नागालैंड में आयोजित प्रतियोगिता में यूपी टीम ने रजत पदक जीता।
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यूपी टीम का पहला मुकाबला 10 सितंबर को केरल से होगा। टीम में रंजना, सोनिया, खुशबू, जैसिका, अलीना, नीति, सुनैना, प्रयांशी, महक, राधा, मान्या, काजल, संजना, कनिका, प्रगति, रितिका, सोनम, रोली आदि खिलाड़ी शामिल हैं। टीम की मैनेजर श्रुति जादौन, मुख्य प्रशिक्षक रवि कुमार पौनिया, पूजा भट्ट और मोनिका चौधरी हैं। गौरतलब है कि पिछले वर्ष नागालैंड में आयोजित प्रतियोगिता में यूपी टीम ने रजत पदक जीता।
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