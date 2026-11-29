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आगरा। मेरठ में आयोजित अखिल भारतीय महिला एवं पुरुष भुजा कुश्ती प्रतियोगिता में डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने 15 पदक हासिल किया। पुरुष वर्ग में देव अग्रवाल (75 किग्रा) ने स्वर्ण, लवकुश (50 किग्रा) ने रजत, हर्ष जुरेल, तेजवीर सिंह और शुभम कुमार यादव ने कांस्य पदक जीते। गौतम कपूर ने 100 किग्रा वर्ग में दो कांस्य पदक हासिल किए। महिला वर्ग में काजल, आस्था, रचना, अर्चना, नीतू और नंदिनी बौहरा ने कांस्य, जबकि श्रेया ने 60 किग्रा वर्ग में एक रजत और एक कांस्य पदक जीता। महिला टीम की प्रशिक्षक डॉ. रूपा, पुरुष टीम के प्रशिक्षक डॉ. अनिल कुमार और चयन में विजय प्रकाश यादव, प्रो. जगदीश यादव और उनकी टीम की अहम भूमिका रही।