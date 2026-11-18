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लखनऊ के एनईआर क्रिकेट स्टेडियम, ऐशबाग में मंगलवार को खेले गए मुकाबले में इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में आगरा विश्वविद्यालय की टीम ने 18.4 ओवर में दो विकेट खोकर 183 रन बनाते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया।लक्ष्य का पीछा करने उतरी आगरा की आंबेडकर विश्वविद्यालय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। दीपांशु अत्री 12 और जय कुमार चार रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान मयंक तिवारी ने देव अचल सिंह के साथ मोर्चा संभाला। दोनों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत तक पहुंचा दिया। मयंक ने अपनी नाबाद 80 रन की पारी में नौ चौके और पांच छक्के लगाए।देव ने 53 गेंदों पर 84 रन की नाबाद पारी खेली। उन्होंने 13 चौके और दो छक्के लगाए। दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई शानदार साझेदारी ने आगरा विश्वविद्यालय को आसान जीत दिला दी। गेंदबाजी में आगरा विश्वविद्यालय की ओर से अनुराग बंसल ने 23 रन देकर दो विकेट हासिल किए। आदित्य पांडेय, दीपांशु अत्री और विवेक मौर्य को एक-एक सफलता मिली।