विज्ञापन

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मथुरा निवासी आस मोहम्मद उर्फ आशु और विजय के रूप में हुई है। दोनों राजकोट के बी डिवीजन थाने में दर्ज लूट-डकैती के मुकदमे में वांछित थे। आरोपियों ने बैंक में रुपये जमा कराने जा रहे एक व्यक्ति को लूट का निशाना बनाया था। आस मोहम्मद उर्फ आशु पर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी लूट और डकैती के मामले दर्ज हैं। एसटीएफ आगरा यूनिट ने एएसपी राकेश की निगरानी में कार्रवाई कर दोनों को गिरफ्तार किया। इसके बाद आरोपियों को खंदौली पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। गुजरात पुलिस दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने की तैयारी कर रही है।